Prins Harry deze maand naar Amsterdam

Kensington Palace kondigde de komst van prins Harry vandaag aan. Prins Harry was eerder aanwezig op de conferentie in Durban in 2016.

De hertog van Sussex zal op maandag 23 juli deelnemen aan een discussie over jongeren die door hiv zijn getroffen in zuidelijk Afrika en invloedrijke beleidsmakers ontmoeten. Op de tweede dag neemt hij deel aan een plenaire sessie om een nieuw samenwerkingsverband van wereldwijde financiers te lanceren, waaronder de Elton John AIDS Foundation. Het eerste initiatief van deze coalitie is om een nieuwe hiv-zelftestcampagne te lanceren die zich richt op jonge mannen in Kenia.