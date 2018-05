Prins Harry en Meghan krijgen eigen postzegel

De romantische foto's zijn in december gemaakt op het landgoed van Frogmore House in Windsor, waar zaterdagavond de huwelijksreceptie plaatsvindt. Lubomirski is zaterdag tijdens de ceremonie ook de officiële huwelijksfotograaf.



Op een van de foto's poseren de Britse prins en zijn verloofde, terwijl ze elkaars hand vasthouden. De andere foto is zwart-wit en toont het verliefde stel gearmd tijdens een wandeling in de buitenlucht. Meghan draagt daarbij een extravagante jurk van Ralph & Russo. Naar verluidt hebben de Australische ontwerpers Tamara Ralph en Michael Russo ook Meghans trouwjurk ontworpen.



Linksonder op de postzegels staat de trouwdatum 19-5-2018. Het traditionele profiel van koningin Elizabeth staat in de rechterbovenhoek. Het ontwerp van de postzegels is goedgekeurd door zowel Elizabeth als het bruidspaar. De set kost 4,54 Britse pond en is vanaf zaterdagochtend verkrijgbaar op 7000 verkoopadressen.