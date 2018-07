Prins Harry: gebruik kennis jeugd in aanpak aids

Prins Harry nam deel aan een discussie met jongeren over de ervaringen van jongeren die door hiv zijn getroffen in zuidelijk Afrika. De sleutel voor het overwinnen van aids ligt in de handen van de jongere generatie, zei hij tijdens de paneldiscussie. ,,Bij de jeugd komt de oplossing, de passie en het engagement vandaan. De jonge generatie heeft het vermogen de oplossing in een veel korter tijdsbestek te vinden. Jongeren moeten niet langer aan de zijlijn staan, maar aan tafel meepraten over de praktijk die in ieder land verschillend is.''