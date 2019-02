Prins Harry: Meghan heeft een zware baby in haar buik

De Britse royals hebben al goed kunnen oefenen op hun labradorpuppy. Acteur Ross Kemp, die de awardshow aan elkaar praatte, sprak hier naar eigen zeggen over met het koppel. ,,We hadden het over het feit dat zij een puppy hebben en dat wij ook een puppy hadden voordat we ons eerste kind kregen", zegt Kemp in het Amerikaanse tijdschrift People. ,,Het bereidt je voor op het verschonen van luiers en alles eromheen." De Britse acteur is daarnaast erg te spreken over Harry en Meghan. ,,Als je kijkt naar alle sterren op de hele wereld zijn er waarschijnlijk geen grotere dan deze twee. Ze zijn heel down-to-earth, warm en goede mensen met het hart op de juiste plaats."