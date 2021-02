Prins Harry noemt The Crown ‘overduidelijke fictie’

Prins Harry heeft geen moeite met de populaire Netflix-serie The Crown. Hoewel er ook kritiek is op het feit dat de serie rond het Britse koninklijk huis niet de volledige waarheid laat zien, vindt de hertog van Sussex dat het duidelijk is dat het grotendeels fictief is. ,,Ze doen niet alsof ze het nieuws brengen”, zei de prins in een interview met goede vriend en talkshowhost James Corden.

,,Het is fictief en losjes gebaseerd op de waarheid”, vindt Harry. De prins denkt daarnaast dat het de kijkers zelfs een redelijk goed beeld geeft van het leven als royal. ,,Wat de druk is die erbij komt kijken als je plicht en dienst boven je familie en al het andere plaatst en wat daarvan komt.”

Harry geeft ook de voorkeur aan The Crown boven verhalen over zijn familie in de tabloids. ,,Dat is het verschil, omdat The Crown overduidelijk fictief is. Kijk ernaar hoe je wilt, maar zulk nieuws wordt gebracht als een feit omdat je zogenaamd nieuwswaardig bent. Daar heb ik echt een probleem mee.”

In de uitzending van de talkshow van James Corden was de prins ook openhartig over de vele media-aandacht voor hem en zijn vrouw Meghan. Harry zei dat die funest was voor zijn mentale gezondheid en dat hij om zijn gezin te beschermen een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis en naar Amerika verhuisde. ,,Maar ik zal altijd het publiek blijven dienen.”

The Fresh Prince

Harry en Meghan verhuisden vorig jaar naar Santa Barbara, anderhalf uur van Los Angeles vandaan. Volgens Corden zou het stel een tweede huis moeten hebben in de grootste stad van Californië. Hij neemt hem mee naar het huis waar de serie The Fresh Prince of Bel Air is opgenomen. ,,Hoe cool zou het zijn als jij als echte prins in het huis woont van de Fresh Prince?”, vraagt Corden aan Harry. Harry moet er om lachen - verhuizen gaat hij niet nog eens doen - maar hij wil best een stukje rappen van het bekende intronummer van Will Smith.

Ook vertelde Harry dat het eerste woordje van zijn zoon Archie crocodile (krokodil) was en dat het jochie verslingerd is aan wafels als ontbijt, sinds hij voor kerst een wafelijzer van koningin Elizabeth heeft gekregen.

Volledig scherm Prins Harry © AP