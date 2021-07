Prins Harry vroeg familie niet om toestemming voor memoires

Update Spike Lee kondigt winnaar Gouden Palm in Cannes per ongeluk te vroeg aan, tweede vrouw ooit die wint

17 juli Regisseur Spike Lee heeft vanavond direct bij aanvang van de ceremonie rond de Gouden Palm in Cannes per ongeluk de winnaar aangekondigd. Normaliter is het de bedoeling dat de hoofdprijs van het festival als laatste wordt bekendgemaakt.