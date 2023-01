Prins Harry wil excuses van Charles en William aan Meghan

Harry zou graag zien dat de andere Britse royals stoppen met het uiten van beschuldigingen aan zijn adres. Hij wil dat zijn vader koning Charles en zijn broer prins William een ‘redelijk’ gesprek met hem voeren. Harry hoopt dat ze hun ‘verantwoordelijkheid’ nemen door excuses aan Meghan aan te bieden. Via een PR campagne zou zijn familie haar in een kwaad daglicht hebben gesteld.

Bestseller Spare

Eerder had Harry tegen de tabloid gezegd dat hij voor zijn boek Spare, in het Nederlands Reserve, materiaal had voor twee boeken. De royal besloot echter enkele zaken voor zich te houden. ,,Vooral tussen mij en mijn broer, en tot op zekere hoogte tussen mij en mijn vader zijn dingen gebeurd waarvan ik niet wil dat de wereld het weet”, zei hij. Als die zaken aan het licht zouden komen, zou de koninklijke familie hem dat nooit vergeven. Harry zei wel te beseffen dat zijn boek nu al de relatie verslechtert, maar dat hij in ieder geval bereid is zijn vader en broer alles te vergeven.