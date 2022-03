Prins William en Kate Middleton gooien benen los in Belize, maar: ‘Ze kunnen beter nog wat oefenen’

Opnames van film over leven Marco Kroon beginnen in najaar

De opnames van de speelfilm over het leven van militair Marco Kroon beginnen in september. Dat heeft Kroon gemeld in een gesprek op NPO Radio 1. Het is de bedoeling dat de film, die Onder Vuur gaat heten, in 2023 in de Nederlandse bioscopen te zien is.

20 maart