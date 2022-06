Prins William gaat ‘undercover’ en verkoopt daklozenkrant op straat in Londen

met foto'sDe Britse prins William (39) is gisteren onaangekondigd en nauwelijks herkenbaar de straat op gegaan in Londen om de lokale versie van de straatkrant te verkopen en geld op te halen voor daklozen. Voorbijgangers wisten niet wat ze zagen toen de prins, gehuld in de bekende rode outfit van de verkopers, hen een exemplaar van Big issue aanbood.

Meerdere mensen grepen hun kans om met de prins op de foto te gaan, onder wie taxichauffeur Neil Kramer. Die was nietsvermoedend zijn elektrische voertuig aan het opladen toen een man zich voorstelde als William. ,,Hij toonde interesse, was vriendelijk en onthield meteen mijn naam’’, zegt hij tegen lokale media. Na het gesprekje moest de man zichzelf knijpen om het te geloven.



Het blad van het gelijknamige goede doel wordt volgens BBC News normaal gesproken verkocht door daklozen, mensen die al lang geen baan kunnen vinden en mensen die dringend geld nodig hebben om uit de schulden te blijven. Zij krijgen gratis vijf magazines per persoon, die ze voor zo’n 3,50 euro per stuk verkopen aan het publiek.



Het lijkt erop dat William duidelijk wilde maken dat je ook kunt pinnen. Toen een voorbijganger zei dat hij ‘geen wisselgeld’ bij zich had, haalde de prins naar verluidt meteen een pinapparaat tevoorschijn.

,,Hij was geweldig en zo vriendelijk’’, vertelt voorbijganger Richard Hannant. ,,Het trof me nog het meest dat we net een groot evenement voor het troonjubileum van de Queen hebben gehad en hij een paar dagen later op straat een goed doel steunt. (...) De ene gebeurtenis ziet de hele wereld, terwijl dit zo klein was, letterlijk langs de weg met een dakloze naast hem.’’



Volledig scherm Richard Hannant met prins William. © LinkedIn Matthew Gardner

William zet zich al jaren in voor dakloze mensen, nadat zijn moeder Diana hem als kind liet zien hoe en waar zij sliepen. Als de prins zelf op weg naar school met zijn oudste kinderen George (8) en Charlotte (7) dakloze mensen ziet slapen, gaat hij daar naar eigen zeggen altijd over in gesprek.

In 2019 werd de prins beschermheer van The Passage, een organisatie die daklozen helpt hun leven te veranderen. Vorig jaar bracht William een bezoek aan de instelling waar lunchpakketjes worden gemaakt voor mensen in nood.

