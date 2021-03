Prins William: ‘Mijn familie is niet racistisch’

Het interview dat Oprah hield met Harry en Meghan zorgde de afgelopen dagen voor flink wat ophef. In het gesprek vertelde Meghan onder meer dat er tijdens haar eerste zwangerschap vragen waren over hoe ‘gekleurd’ haar ongeboren kind zou zijn. Die twijfel zou volgens haar zelfs de reden zijn haar zoontje Archie (inmiddels bijna 2) de titel van prins te weigeren.



Harry sprak teleurgesteld over het gebrek aan steun vanuit de familie toen Meghan als vrouw van kleur meer dan andere koninklijke echtgenotes werd afgebrand in de media en racistische commentaren kreeg te verduren. Hij sprak over een open brief van 72 vrouwen uit het Britse parlement, die zich beklaagden over ‘ouderwetse, koloniale’ ondertonen in de berichtgeving over Meghan. ,,Toch heeft in die drie jaar niemand van mijn familie ooit iets gezegd’’, zei hij. ,,En dat - dat doet pijn.’’



De uitspraken van het koppel veroorzaakten flink wat onrust, zowel in de media als binnen het Britse koningshuis. Hoewel het de afgelopen dagen stil is geweest, reageert prins William, die vandaag weer voor het eerst in het openbaar verscheen, tegenover een journalist van Sky News dat zijn familie absoluut niet racistisch is. Ook werd de Britse prins gevraagd naar zijn contact met zijn broer Harry. ,,Ik heb hem nog niet gesproken, maar dat komt nog wel”, reageerde William kort maar krachtig.



Eerder deze week kwam het koningshuis wel met een officieel statement naar buiten. Daarin liet Queen Elizabeth weten dat ‘de hele familie’ bedroefd is over de ‘uitdagingen’ waar Harry en Meghan de laatste jaren mee te kampen hebben gehad.