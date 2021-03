'Prins William uitgeroepen tot 's werelds meest sexy kale man'

1,4 miljoen kijkers voor ‘indrukwek­ken­de’ docu Kinderen van Ruinerwold

25 maart De eerste aflevering van de vierdelige documentaireserie over het ‘spookgezin’ in Ruinerwold trok gisteravond veel kijkers. Er keken ruim 1,4 miljoen mensen naar de aflevering op NPO1. Daarmee was het programma het derde best bekeken programma van de avond, zo meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).