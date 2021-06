Prinses Alexia viert zestiende verjaardag

Alexia Juliana Marcela Laurentien, zoals de prinses voluit heet, werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. Ze is na haar zus Amalia (17) de tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging. Na haar werd hun jongste zusje Ariane (14) geboren.

De prinses is vast blij dat de coronamaatregelen op haar verjaardag flink versoepelen. Op Koningsdag vertelde Alexia af en toe best moeite te hebben met de strenge maatregelen. “Je kan niet met mensen afspreken en de kleine dingen doen waar je in het normale leven zonder corona niet echt vaak aan dacht. In quarantaine dacht ik wel echt: ik zou naar de stad willen, of naar de winkel of naar het terras. In het normale leven zonder corona heb je niet door hoe leuk dat eigenlijk is.”