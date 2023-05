Prinses Ariane na de zomer naar Italië om middelbare school af te maken

Prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, vervolgt na de zomer haar middelbare schooltijd aan het United World College Adriatic in Italië. De 16-jarige prinses zal daar opgaan voor haar Internationaal Baccalaureaat. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet studeerde er ook. ,,Het was een onvergetelijke tijd.”

Ariane zit nu in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Aan het United World College Adriatic studeren momenteel 173 studenten met verschillende 81 nationaliteiten. Dit jaar viert de school zijn veertigste verjaardag. Het college ligt in Duino, vlakbij Triëst, anderhalf uur ten oosten van Venetië.

Haar zus Alexia doet ook een deel van haar middelbare school in het buitenland. Zij verhuisde in de zomer van 2021 naar Wales. Zij was tijdens de laatste Koningsdag niet aanwezig vanwege examens op haar school, de United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College). Ook Alexia studeert voor haar Internationaal Baccalaureaat.

‘Onvergetelijke en zeer vormende tijd’

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet is een van de oud-studenten van het Italiaanse college. Ze volgde er les van 1993 tot 1995 en was daarna nog enkele jaren betrokken bij de selectieprocedure. Want je ‘zomaar’ opgeven voor de school is er niet bij, er gaat een intensief traject aan vooraf, weet Ellemeet. ,,Het zijn wel drie rondes, waarbij onder meer een psycholoog bij betrokken is. je gaat al op jonge leeftijd alleen naar het buitenland, naar een uitdagende omgeving waar er veel van je wordt verwacht. Kun je wel met die druk omgaan?”

Haar tijd daar werd getekend door de oorlog in Joegoslavië. ,,Duino ligt tegen de grens met Slovenië en Kroatië aan. Er waren vluchtelingenkampen, waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan. Dat telt ook mee voor je diploma: het is een combinatie van schoolwerk en sociaal werk. Het is een heel vormende periode geweest. Je zit daar op een kruispunt van culturen, omdat in het dorp ook een Sloveense minderheid woont.” Op de school zitten ook nog een leerlingen met veel verschillende nationaliteiten, die ook hun eigen culturen meebrengen.

Geen campus

Anders dan het college in Wales, waar Alexia naartoe gaat, wonen de leerlingen niet samen op een campus, maar verspreidt in huizen over de stad. Zo deelde Ellemeet een jaar een kamer met vier andere studenten en woonde ze het tweed jaar met vijf anderen in een ‘soort studentenhuis’. ,,Ik heb nog altijd vriendschappen met mensen die ik daar heb ontmoet. Het was een onvergetelijke tijd.”

Duino is verder een vrij onbekend dorp in Italië. Niet veel toeristen gaan erheen, zegt Ellemeet. ,,Ik ga toevallig van de zomer een paar dagen met mijn gezin, maar het is in een hoek die veel mensen overslaan. Het is er prachtig. Je hebt een pad langs de kust, dat heet het Rilke trail, naar de Praagse dichter die er de bundel De elegieën van Duino schreef. Je snapt, we lazen daar allemaal Rilke.”

Hoe houdbaar is onze monarchie eigenlijk?

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: