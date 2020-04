Prinses Beatrix feliciteert koning via video-verbinding, familieleden zingen hem toe

Disney respec­teert dodenher­den­king en brengt Skywalker dag later

16:41 De laatste Star Wars-film, The Rise of Skywalker, wordt op 4 mei gelanceerd op de streamingdienst Disney+. In Nederland is de film echter pas vanaf dinsdagochtend 5 mei te zien. Disney heeft hiertoe besloten uit respect voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.