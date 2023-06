Prinses Beatrix verschijnt met wandelstok bij expositie: ze heeft zich verstapt

Prinses Beatrix heeft zaterdagmiddag de tweede editie van de beeldententoonstelling Voorhout Monumentaal geopend. De openluchttentoonstelling op het Lange Voorhout in Den Haag is georganiseerd door Pulchri Studio, een kunstenaarsvereniging en galerie voor hedendaagse kunst waarvan de prinses beschermvrouwe is. Beatrix verscheen met wandelstok, omdat ze zich deze week heeft verstapt, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De prinses zei dat ze sinds donderdag zo loopt, maar leek een dag later tijdens het bezoek aan het Van Gogh Museum in Amsterdam weinig moeite te hebben met wandelen. De wandelstok van de 85-jarige prinses verscheen vrijdag niet voor het eerst in het openbaar. Het exemplaar met tulpen, van het hippe wandelstokkenmerk Ninee, kwam in 2016 ook al eens uit de kast.

Beatrix kreeg vanwege het jubileum een zonnebloem. Haar moeder koningin Juliana kreeg bij de opening vijftig jaar geleden dezelfde bloem, verwijzend naar een van de beroemde schilderijen van Vincent van Gogh. Na de overhandiging kreeg de prinses een rondleiding door de jubileumtentoonstelling Van Gogh in Auvers. Het museum bestaat dit jaar vijftig jaar.

Eerste exemplaar

Zaterdag nam de prinses in Den Haag het eerste exemplaar van de catalogus van de tentoonstelling Voorhout Monumentaal in ontvangst. Daarmee was de expositie officieel geopend. In totaal zijn ruim twintig sculpturen en installaties in het Museumkwartier te zien. Daarnaast staan in de Kloosterkerk een paar beelden en worden er bij Pulchri Studio schilderijen, sculpturen en videowerken getoond.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de opening kreeg prinses Beatrix een rondleiding langs werken op het Lange Voorhout, in de Kloosterkerk en in de tuin van Pulchri Studio. Daarbij ging de prinses in gesprek met een aantal kunstenaars, die hun kunstwerken toelichtten. Daarna sprak de prinses met de curatoren van de expositie.

Het thema van de beeldententoonstelling was in 2021 vrijheid. ,,Te midden van allerlei beperkende maatregelen als gevolg van de pandemie kon de behoefte aan vrijheid niet groter zijn”, is op de website van Pulchri Studio te lezen. ,,Voor deze editie tijdens de zomermaanden van 2023 staat de kunstenaarsvereniging stil bij het Louis Couperus- en M.C. Escherjaar.” De tentoonstelling is tot en met 20 augustus gratis te bekijken.

Opsteker

Dat prinses Beatrix de tentoonstelling kwam openen, noemt Piet Warffemius een opsteker. ,,Zij is beschermvrouwe van Pulchri Studio, zelf ook beeldend kunstenaar en heeft een enorme kennis”, zegt hij. ,,Haar komst bewijst dat er echt iets bijzonders staat op het Lange Voorhout. Hopelijk dringt dat ook door bij de gemeente Den Haag en krijgt de beeldententoonstelling weer de aandacht die het verdient.”