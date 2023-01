Prinses Eugenie in verwachting van tweede kind

In februari 2021 werd prinses Eugenie voor het eerst moeder. Toen beviel zij van een zoon, August. ‘De familie is heel blij en August kijkt er erg naar uit om grote broer te worden’, staat in een verklaring. Ook Eugenie zelf deelde een foto op Instagram om het heuglijke nieuws te delen. Daarop is zoontje August te zien die de buik van de prinses kust. ‘We zijn enorm blij om te delen dat we deze zomer onze familie kunnen uitbreiden’, schrijft ze erbij.