Prinses Laurentien reikt Taalheldenprijs 2023 uit: ‘Jouw verhaal raakt ons diep’

Met video Freek Vonk maakt mini-docu over pasgeboren larf Kwak

Freek Vonk is dinsdagnacht ‘bevallen’ van de larf die bijna drie maanden in zijn been heeft geleefd. De tv-bioloog ontdekte in mei dat drie larven zich in zijn lichaam hadden genesteld na een bezoekje aan Costa Rica. De andere twee parasieten overleden eerder deze maand. ‘Het was, als man zijnde, een krankzinnig, maar super fascinerend gezicht om uit je eigen lichaam nieuw leven geboren te zien worden’, schrijft de 40-jarige Vonk op Instagram.