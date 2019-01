Prinses Margriet trekt bruidsjurk uit de kast voor 52ste jubileum

De prinses (bijna 76) en de professor (80 in april) zijn nog steeds maatschappelijk actief en lijken ook niet van zins hun werkzaamheden te staken. ,,Zo lang we dit kunnen doen, gaan we er mee door", zei Margriet bijvoorbeeld vorig jaar november in New York bij het jaarlijkse Peter Stuyvesant Ball, waarvan beiden het beschermpaar vormen.