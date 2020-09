Prison Break-acteur bevestigt: er komt een zesde seizoen

The Emotions-zangeres Pamela Hutchinson (61) overleden

21 september Zangeres Pamela Hutchinson, bekend van de R&B-groep The Emotions, is vrijdag op 61-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde de vrouwengroep gisteren op Facebook. ,,Pam worstelde al jaren met gezondheidsproblemen. Nu zal onze mooie zuster in volmaakte vrede zingen met de engelen in de hemel”, luidt de verklaring.