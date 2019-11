Producent More Theater: Geen plannen met Gosschalk

,,Het enige dat we daar over kunnen zeggen is dat er zeker geen concrete plannen zijn", meldt de zegsvrouw. Het is niet duidelijk of het bedrijf wel openstaat voor een eventuele hernieuwde samenwerking.



More Theater heette tot medio 2018 KemnaSenf. Dit bedrijf kwam in 2016 voort uit een fusie tussen Senf Theaterpartners en Kemna Theater, dat was opgericht door Gosschalk. De oud-castingdirector regisseerde voor het bedrijf diverse voorstellingen, waaronder de hitmusical De Marathon.



Toen Gosschalk in november 2017 meldde dat hij ‘grenzen had overschreden’ als castingdirector, verbrak KemnaSenf de samenwerking met Gosschalk. Voor de musical All Stars, die hij aan het voorbereiden was, werd een andere regisseur gezocht. Ook castingbureau Kemna Casting veranderde de naam vanwege de affaire Gosschalk.