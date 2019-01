‘Professional Maroeska Metz verpest kijkplezier Heel Holland Bakt’

Maroeska, die gisteren voor de derde keer werd uitgeroepen tot meester-bakker van Heel Holland Bakt, zou volgens twitteraars zorgen voor oneerlijke concurrentie in het programma, dat gisteren door bijna 3,4 miljoen kijkers werd gezien. Menigeen ergert zich mateloos aan het feit dat Omroep MAX het baktalent van Maroeska gelijk blijft stellen aan dat van de andere deelnemers. ‘Heel toevallig dat Maroeska op haar site uitlegt hoe je tarte tatin maakt en dat dat toevallig deze week de technische opdracht was.’ En: ‘We worden bedrogen’.

Volgens twitteraars is Maroeska Metz ‘in het zadel geholpen’ door HHB-jurylid Janny van der Heijden. Zij zou Metz goed kennen. Daarnaast wordt gesteld dat Metz, doordat ze actief was bij een cateraar en een kookboek schreef, in geen geval een amateurbakker is. ‘Ik haak af en kijk niet , want haar deelname is oneerlijk’, stelt iemand vast. En: ‘Het ziet er niet uit wat Maroeska bakt, maar toch wint ze elke keer. Hier klopt werkelijk geen zak van’.

Omroep MAX wilde vandaag niet reageren op de aanhoudende ophef rond Maroeska Metz, die al wordt vergeleken met Glennis Grace die vorig jaar meedeed aan America’s Got Talent. Grace, die al jaren professional is, werd in dat programma keer op keer aangekondigd als ‘beginner’ en ‘alleenstaande moeder die vanwege de opvoeding van haar kind moeite had met het maken van een carrière’. Arjen Lubach trakteerde de Amerikanen, die laaiend enthousiast waren over het verhaal en de zangkunsten van Grace, vervolgens op een filmpje waarin haar achtergrond wat realistischer werd geschetst.

Zorgvuldig

Is de ervaren Maroeska Metz de ‘Glennis Grace’ van Heel Holland Bakt en heeft ze wellicht een streepje voor op de andere amateurbakkers in het programma? Volgens Omroep MAX is er niks misgegaan bij de selectie van de deelnemers. ,,De redactie maakt onderscheid tussen bakken en koken, wat twee verschillende disciplines zijn’’, stelt de omroep in een reactie. ,,De redactie van Heel Holland Bakt beoordeelt elk jaar zorgvuldig of kandidaten amateurbakker zijn. Dat is dit jaar ook gebeurd, volgens dezelfde maatstaven als vorige seizoenen. Ook Maroeska, ontwerpster van beroep, is bestempeld als amateurbakker. Net als andere kandidaten.’’

Volgens Maroeska, zo verklaarde ze in december al, is ze ‘absoluut een hobbykok’. Toen tijdens de eerste uitzending al over haar deelname werd gemopperd, kwam ze met een reactie. ‘Ik vind de suggestie dat ik een voorsprong heb op andere kandidaten vervelend. Dat is niet zo, ik ben geen professional. Ik heb nog nooit aan een bakwedstrijd meegedaan. Het is iets anders dan koken, een andere tak van sport. Bij koken kun je nog een beetje flansen, maar bakken is echt heel precies werken.’

Kookboek

Het kookboek dat Maroeska - die een eigen website heeft - schreef, Hoe dan?!, werd in september 2018 opnieuw uitgegeven en was genomineerd voor het Gouden Kookboek, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kookboek. Een vakjury onder leiding van Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden kende de prijs in november vorig jaar toe aan iemand anders. Metz stelt dat ze niet wist dat Van der Heijden in de jury zat en dat zij uiteindelijk niet heeft meegestemd toen haar boek moest worden beoordeeld. ,,Dat vond ik heel vervelend, ook voor haar. Maar ik kon er helemaal niets aan doen omdat mijn uitgever, zonder mijn medeweten, het boek ter beoordeling had ingestuurd.’’

Ook Maroeska’s ervaring als cateraar maakt haar naar eigen zeggen zeker geen professional. De ontwerpster kwam er in 2004 achter dat ze was opgelicht door haar toenmalige zakenpartner, waarna ze het financieel zwaar kreeg. ,,Ik moest alle zeilen bijzetten om geld te verdienen. In de garage onder mijn huis ben ik wat catering gaan doen, zo’n één keer in de maand, om het hoofd boven water te kunnen houden. Het was absoluut niet professioneel.’’

De ophef rondom haar deelname doet Maroeska, die ook nog kookworkshops geeft in haar privérestaurant in Wormerveer, ‘best wel wat‘. ,,Ik vind het heel vervelend als de kijker het gevoel heeft dat het niet klopt. Ik ben absoluut een hobbykok, ondanks mijn kookboek, wat ik echt voor mijn kinderen heb geschreven.’’ Wat haar met het succesvolle boek is overkomen, noemt Maroeska niks anders dan ‘op elkaar gestapeld toeval’.