ProRail gepikeerd over spoorlopende boeren in Boer zoekt Vrouw

Volgens ProRail-woordvoerder Andy Wiemer negeert KRO-NCRV de geldende bepalingen over lopen over spoorlijnen. ,,Wat heeft campagne voeren tegen spoorlopers nog voor zin als een grote omroep de regels aan de laars lapt en dan ook nog in het het best bekeken programma van Nederland'', aldus Wiemer op Twitter. Onduidelijk is vooralsnog op ProRail aangifte gaat doen tegen de programmamakers. Eind vorig jaar werd dat wel gedaan tegen het AVROTROS-programma Hunted dat draaide om mensen die uit handen moesten zien te blijven van een fictieve opsporingsdienst. Een van de kandidaten liep toen, net als de BzV-boeren, vlak langs een spoorlijn.



Niet alleen ProRail is overigens teleurgesteld. Ook oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven heeft geen goed woord over voor de uitgezonden beelden. ,,Die boosheid van ProRail vind ik volledig terecht. Op het spoor moet je niet zijn, uitgezonderd in de trein'', reageerde hij vanmorgen op de ProRail-tweet. Ook oud-politicus Frans Weisglas mengt zich in de discussie. ,,Hoe haalt KRO-NCRV het in zijn onnadenkende hoofd'', vindt hij. Weisglas vindt verder dat bestuurshoofd Shula Rijxman van de NPO strenger moet toezien op het uitzenden van dergelijke beelden. KRO-NCRV heeft nog niet gereageerd op de negatieve reacties op de beelden.