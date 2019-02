Puberprikkels in Oogappels herkenbare tv voor bijna miljoen kijkers

De fictieve serie - van de makers van de hitseries Gooische Vrouwen en Divorce - trapte twee weken geleden af met 827.000 kijkers. Een week erop waren dat er 1,1 miljoen. In Oogappels maken pubers en hun ouders van alles mee. Gisteren was te zien hoe vader Erik (Ramsey Nasr) zich zorgen maakte of Chris (Thor Braun) zich wel zou kunnen handhaven op zijn nieuwe school. Pubers Mees (Maas Bronkhuyzen) en Danny (Noah de Nooij) zaten in de geldproblemen en de overwerkte Fabie (Bracha van Doesburgh) kreeg bezoek van ster-kok Ramses Buitendijk.

Regisseuse Will Koopman is blij dat haar serie, die ook wel wordt vergeleken met de kijkcijferhit De Luizenmoeder, goed bekeken wordt. Ze laat via Twitter weten dat ze ‘leuk wakker’ is geworden. Andere twitteraars noemen Oogappels ‘herkenbaar’. Dat beaamt columniste Angela de Jong. ,,Iedereen is het product van een opvoeding en dat zie je hierin heel mooi terug’’, vertelde ze eerder in de Ochtend Show To Go.