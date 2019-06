Publiek huilt om ontroerend Oprah-interview When They See Us: ‘Mijn leven is kapot‘

Mediatycoon Oprah Winfrey is vandaag bedolven onder de lovende reacties op haar hartverscheurende interview met The Central Park Five, vijf zwarte mannen die in de jaren negentig onterecht beschuldigd werden van de verkrachting van een witte vrouw. Huilend en hevig getraumatiseerd doen ze hun verhaal. ,,Niemand had dit beter kunnen doen dan Oprah.”

Aanleiding voor het interview is de wereldwijde ophef die is ontstaan door de Netflix-serie When They See Us. In vier afleveringen van ruim een uur laat regisseur Ava DuVernay tot in detail zien hoe Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana, Korey Wise en Antron McCray zonder advocaat worden gedwongen een valse bekentenis af te leggen over een verkrachting waar ze niets mee te maken hebben. Pas dertien jaar later blijken ze onschuldig als een veroordeeld seriemoordenaar de verkrachting bekent.

Onherstelbaar beschadigd

Door de jarenlange gevangenisstraffen zijn de vijf mannen onherstelbaar beschadigd, zeggen ze in het gesprek met Oprah, dat gisteren op Netflix is verschenen. Vooral Antron McCray, die op advies van zijn vader de verkrachting bekende, kan zijn tranen niet bedwingen. ,,Mijn leven is kapotgemaakt”, stamelt hij. ,,Ik ben een beschadigd persoon. Iedere dag worstel ik met mijzelf, ik heb hulp nodig”, klinkt het wanhopig. Raymond Santana, die naast hem zit, slaat een arm om hem heen en huilt mee.

Of Antron ooit zijn vader kan vergeven, vraagt Oprah zich af. ,,Nee mevrouw”, klinkt het resoluut. ,,Dat nooit. Ik heb zelf zes kinderen. Ik kan me niet voorstellen dat ik hen dit ooit aan zou doen. Hij is een lafaard. Ik haat hem. Mijn leven is geruïneerd.” Het publiek, bestaande uit vrienden, kennissen en de gehele cast van When They See Us, houdt het niet meer droog en grijpt massaal naar de tissues.

‘Ze had de kans’

Het imago van Linda Fairstein, de aanklager die de vijf jongens zonder fysiek bewijs beschuldigde, heeft door de Netflix-serie een behoorlijke deuk opgelopen. Ze moest opstappen bij verschillende organisaties en diverse uitgeverijen willen niets meer met haar te maken hebben. Terecht, vinden de ‘Five’. ,,Ik neem haar nog altijd kwalijk wat ons is overkomen”, zegt Raymond Santana. ,,Ze had de kans om een stap terug te doen en het bewijs te evalueren. Ze had de macht om het juiste te doen, maar dat heeft ze niet gedaan. Ze heeft het verprutst.”

De vijf mannen hebben het gevoel dat ze na dertig jaar eindelijk een gezicht en een naam hebben gekregen. Dankzij de Netflix-serie. ,,Het is voor ons verschrikkelijk om naar te kijken, maar het is wel noodzakelijk. Er mag nooit meer een tweede Central Park Five komen. Daar moeten we met z’n allen voor zorgen”, zegt Kevin Richardson, gevolgd door een luid applaus van het publiek.

Schadevergoeding

Vanwege de onterechte veroordeling hebben de mannen een schadevergoeding gekregen van in totaal veertig miljoen dollar. Of dat een deel van de verloren tijd goedmaakt? ,,Nooit”, zeggen de mannen in koor. ,,Het is fijn dat we nu voor onze families kunnen zorgen, maar geld kan nooit al die verloren jaren goedmaken. Nooit.”

Ondanks het trauma en het psychische leed zijn de mannen hoopvol over de toekomst. Vier van hen zijn getrouwd en hebben kinderen. ,,We hebben onzichtbare littekens die nooit meer zullen verdwijnen, maar we zijn wel blij dat de hele wereld nu ons verhaal kent. Dat ze kunnen zien wie wij zijn en wat we hebben meegemaakt. In dat opzicht heeft deze serie al onze verwachtingen overtroffen. Wij zijn winnaars.”