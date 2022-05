Publiek juryshow Songfestival verbijsterd en boos over optreden ‘Måneskin’

Single

Het publiek floot de invallers uit en liet met luid boegeroep de afkeur blijken. Presentator Alessandro Cattelan probeerde de boel nog te redden, maar tevergeefs. ,,Jullie hebben geluk’’, zei hij tegen de toeschouwers, ,,want jullie hebben wel als een van de eersten de nieuwe single van Måneskin gehoord.’’ Die opmerking wekte slechts meer irritatie op bij de toeschouwers, die bleven joelen. ,,Stop daarmee, het is niet hun schuld’’, zei Cattelan tegen het publiek, doelend op de invallers.

Wat volgde was een tenenkrommend gesprekje met de ‘fake-Damiano’ dat nu eenmaal in het script staat. Cattelan vroeg onder meer hoe de samenwerking met de beroemde Zweedse producer Max Martin was bevallen voor de nieuwe single Supermodel, die Måneskin morgenavond in de finale als het goed is wel komt spelen. Omdat ‘fake-Damiano’ het spelletje leuk meespeelde, kreeg hij nog wel applaus in de hal, waaruit daarna meerdere toeschouwers demonstratief vertrokken.