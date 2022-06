Publiek Soldaat van Oranje geschrokken na lelijke val hoofdrolspeler Beau Schneider

Op Instagram schrijft Schneider: ‘Dank voor de lieve berichten uit het publiek. Ik ben door mijn val gisteravond erg geblesseerd geraakt, maar heb gelukkig niks gebroken.’ Aan RTL Boulevard laat hij weten veel blauwe plekken te hebben en een gekneusde voet, maar dat het goed met hem gaat. Wanneer de acteur, die ook bekend is van zijn rol als Tim Loderus in Goede tijden, slechte tijden, weer het podium op kan, is nog niet duidelijk.



Soldaat van Oranje - De Musical is al vanaf de première op 30 oktober 2010 te zien in de TheaterHangaar op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk. Naar de meer dan 3000 voorstellingen kwamen al ruim 3 miljoen mensen.