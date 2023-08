Qmusic-dj Kai Merckx maakte zomerhit met behulp van AI: ‘Hij mag helaas niet elk uur op de playlist hier’

met videoQmusic-dj Kai Merckx verraste zijn luisteraars met een zomerhit die hij maakte met behulp van artificiële intelligentie (AI). Hij riep in zijn radioshow op om onderwerpen in te sturen voor de ultieme tune van de zomer. Met resultaat met Wat zijn we lekker weg is hij hard op weg inderdaad een hit te scoren. Wat hij kan, kunnen wij ook. Dus eenmalig lieten wij een AI-robot de vragen verzinnen voor dit interview met de 32-jarige radiomaker.

Wow, Kai, van radio-dj naar een zomerhit gemaakt met AI - dat is behoorlijk out-of-the-box! Hoe ben je in hemelsnaam in dit avontuur gerold?

,,De laatste tijd horen we natuurlijk heel veel over AI en ik hoorde dat AI ook muziek kon maken. Hoe ver kan je daarmee komen, vroeg ik mezelf af. Dus het was ook een beetje een experiment. Ik merkte wel dat AI nog niet zo ver is dat het er zo uitrolt. Je moet het meer zien als een verrijking en niet als een vervanging. Daar zijn mensen ook heel erg bang voor dat het opeens alles overneemt, nou zo ver is het absoluut nog niet. Het kan je inspiratie geven en net even een ander pad opsturen. Maar zoals het nu klinkt, zo kwam het er niet voor honderd procent uitrollen.”

Muziek maken met AI klinkt als een soort sciencefiction. Kun je ons wat meer vertellen over de wilde rit die je hebt meegemaakt bij het samenwerken met die ‘digitale muzikale partner’ van jou?

,,Ik ben begonnen met de tekst. Daarin heb ik gevraagd: ‘Schrijf eens een zomernummer en gebruik deze woorden'. Daar kwam echt een pulp-tekst uit. Ik had alle suggesties die ik van de Qmusic-luisteraars had gekregen erin gezet. Het was allemaal op een rij gezet, maar er zat bijvoorbeeld geen verhaal in. Het was niet menselijk. Dus ik besloot al snel. Hier moet de menselijke hand wat helpen. Qua muziek kwam er eigenlijk in eerste instantie een oude Nokia-tune uit. Ik dacht echt: wat heb ik hieraan? Het lijkt wel een oude gameboy. Op den duur hoorde ik een melodietje waarvan ik dacht dat er wel wat in kon zitten. Dat hebben we gepakt en zelf dan ook weer beter gemaakt.”

Ik heb helaas geen voordeel dat ik bij Qmusic werk, dat die hier meteen elk uur op de playlist staat Kai Merckx

Eerlijk gezegd, lijkt het alsof je de regels van het spel verandert. Hoe heeft jouw frisse blik als radio-dj invloed gehad op het hele AI-muziekgebeuren?

,,AI kijkt waar het op moet lijken en dus heb ik natuurlijk wel wat oude zomerhits ingebracht. We hebben een lijstje gemaakt van wat erin moet: een gitaartje en een catchy zin bijvoorbeeld. Wat dat betreft heb je als radio-dj een overzicht wat scoort. Maar dan moet uiteindelijk het nieuwe nummer ook wel scoren en dat weet je natuurlijk nooit.’’



,,Ik heb helaas geen voordeel dat ik bij Qmusic werk, zodat het nummer hier meteen elk uur op de playlist staat. Natuurlijk draai ik hem wel elke ochtend in de ochtendshow die ik op dit moment overneem van Mattie en Marieke. Als er andere dj's zijn die hem willen draaien, kunnen ze het altijd aanvragen. Maar het is niet zo dat nu ik bij de radio werk dat ik kan zeggen: leuk, draai hem even ieder half uur! Dan wordt het een hit.”

We kunnen ons alleen maar voorstellen hoe het moet voelen om je eigen AI-gegenereerde zomerhit te horen. Wat ging er door je heen toen je het nummer voor het eerst beluisterde?

,,We hebben echt nog heel lang zitten sleutelen aan het nummer, maar toen het eindelijk af was... Ik was er euforisch over. Ik kon niet wachten om het aan iedereen te laten horen, omdat ik benieuwd was naar de reacties. Ik kon me een beetje indenken hoe een gemiddelde artiest zich voelt als hij een nieuw nummer uitbrengt. En voor mij was het ook de eerste keer natuurlijk, dus ik vond het heel spannend.”

Nu je deze muzikale AI-rollercoaster hebt meegemaakt, denk je dat je weer teruggaat naar je radiowerk met een nieuwe set vibes? Zou je ooit nog een AI-muzikant worden?

,,Ik vond het wel heel leuk en het smaakt ook naar meer, maar of het dan weer met behulp van AI is... Dat weet ik niet. Ik heb nog wel een paar ideetjes in mijn hoofd. Ik sluit het in ieder geval niet uit.”

Vertel ons iets sappigs - waren er grappige of onverwachte momenten tijdens dit hele avontuur? We willen de inside scoop!

,,Sappige details, tja. Dan schop ik AI misschien wel tegen zijn voeten, nadat hij deze vraag stelde. Het viel mij wel een beetje tegen. Ik had er meer van verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Je hoort er zoveel over. Er is echt een menselijke hand nodig. Uiteindelijk hebben we gekeken hoe ver AI kon komen. Op een gegeven moment hoorden we het melodietje wat nu het refrein is. Dat hebben we gepakt. Maar voor de rest hebben we het zelf wel echt leuker proberen te maken. AI brengt echt muziek voort alsof het uit een oude Nokia komt. Daar had ik vrij weinig aan.”

Videoclip wel helemaal met behulp van AI ,,We hebben beelden gemaakt van mij en die hebben we in AI gegoten. Dan kan ingeven dat je bijvoorbeeld een strandhunk wil of in Van Gogh-stijl of Pixar-stijl. Dat maakt die er dan van. Wat je in de video ziet, is echt ongelooflijk. Je ziet wel dat hij op bepaalde punten nog moeite heeft. Soms zie shots van ogen die zien er niet echt menselijk uit. Maar voor de rest is het wel echt heel tof geworden.” Bekijk de video bovenaan dit artikel.

