Qmusic laat Top 40 Awards terugkeren met grote show vol artiesten in Ahoy

Zo treden internationale hitzangeres Becky Hill en singer-songwriter Tom Grennan op. Beiden stonden afgelopen jaren veelvuldig in de Top 40. Ook artiesten van Nederlandse bodem geven acte de présence. Op de line-up prijken tot nu toe Davina Michelle, Son Mieux, Duncan Laurence, Armin van Buuren, Suzan & Freek, Flemming, Lost Frequencies en Kris Kross Amsterdam.



De Top 40 Awards worden uitgereikt sinds de komst van de Top 40 naar Qmusic in 2019. Het is een jaarlijkse traditie geworden om de meest succesvolle artiesten van het afgelopen jaar in het zonnetje te zetten. Ook voor dit jaar reikt Domien Verschuuren prijzen uit namens de belangrijkste hitlijst van Nederland. Er worden onder andere prijzen uitgereikt voor Beste Nieuwkomer, Grootste Hit en Beste Artiest. Alle awards worden toegekend op basis van de prestatie van de artiesten en tracks in de Top 40 over het hele jaar 2022.