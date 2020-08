Queen brengt eerste live-album met grote hits uit

Mika geeft benefiet­con­cert voor Beiroet

7:39 Mika geeft op zaterdag 19 september zijn I Love Beirut-benefietconcert in Italië naar aanleiding van de ramp in Beiroet zo’n twee weken geleden. Tickets zijn vanaf maandag 24 augustus verkrijgbaar via TicketMaster en de show is live te volgen via YouTube.