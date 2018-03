'Queen' in The Crown verdiende minder dan mannelijke tegenspeler

Foys salaris wordt geschat op zo'n 40.000 dollar (ruim 32.000 euro) per aflevering. Smith verdiende meer. Volgens de producenten was dat omdat hij al bekend was dankzij zijn rol in Doctor Who. Vanaf het derde seizoen wordt het salaris van de 'queen' gecorrigeerd. ,,Van nu af aan krijgt niemand meer betaald dan de Queen", beloofde creatief directeur Suzanne Mackie dinsdag.



Daar heeft Foy niets meer aan. Zij keert niet terug als koningin Elizabeth, omdat de serie een sprong in de tijd maakt. Vanaf het derde seizoen kruipt Olivia Colman in de huid van de Britse vorstin. Wie haar man prins Philip gaat spelen, is nog niet bekendgemaakt.