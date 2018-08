Queen of Soul Aretha Franklin (76) overleden

Volgens woordvoerster Gwendolyn Quinn is The Queen of Soul overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Dat is bevestigd door oncoloog Dr. Philip Phillips van het Karmanos Cancer Institute in Detroit.



De verklaring van de familie luidt verder: ,,In een van de donkerste momenten van ons leven zijn we niet in staat om de juiste woorden te vinden om de pijn in ons hart tot uitdrukking te brengen. De liefde die ze voor haar kinderen, haar kleinkinderen, nichten, neven had, kende geen grenzen. We zijn diep geraakt door de vele liefdevolle berichten die we hebben ontvangen van goede vrienden, supporters en fans over de hele wereld. Dank u voor uw medeleven en gebeden. We hebben uw liefde voor Aretha gevoeld en het geeft ons troost dat haar nalatenschap zal blijven voortleven.'' Tenslotte vraagt de familie hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.