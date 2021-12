Queen weer bovenaan in Top 2000, lievelingsnummer Peter R. de Vries op 3: ‘Hartverwarmend’

Na deze voorspelde liedjes viel de nummer 3 op, A whiter shade of pale van Procol Harum. Dat heeft alles te maken met de moord op Peter R. de Vries. Bekend is dat dit zijn favoriete nummer was. Vorig jaar stond het nog op 153. Zijn zoon Royce de Vries noemt het bijzonder dat het land zo massaal denkt aan zijn vader. ,,Het is hartverwarmend, het toont dat de mensen in Nederland nog heel erg bezig zijn met wat er is gebeurd in dit voor ons rampzalige jaar. Voor ons voelt het als steun van het land.’’