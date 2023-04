Quentin Tarantino in Amsterdam: ‘Ik was niet voorbereid op dit nostalgische gevoel’

Flinke rij voor ontmoeting met Quentin Tarantino in Amsterdam: ‘We hebben hem gezien, dit is echt ziek!’

Zo’n 500 mensen zijn maandagmiddag op de signeersessie van Quentin Tarantino in Athenaeum Boekhandel op het Spui afgekomen. De bekende Amerikaanse regisseur is in Amsterdam voor zijn non-fictiedebuut Cinema Speculation. De Amerikaanse regisseur gaf zondagavond een optreden in het Koninklijk Theater Carré.