Quentin Tarantino stopt met regisseren: Ik heb alles eruit gehaald

In een interview met GQ Australia laat hij weten dat hij aan het eind van zijn carrière is beland. ,,Ik denk dat wat films betreft, ik eruit heb gehaald wat erin zat”, meent hij. ,,Ik zie mezelf eerder boeken schrijven, en theaterstukken. Ik zal dus nog altijd creatief bezig zijn. Maar ik weet niet wat ik nog kan bijdragen aan de filmindustrie.” Zelfs als Once Upon A Time In Hollywood - met acteurs als Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margo Robbie - een groot succes is, meent Tarantino dat hij alsnog op zijn hoogtepunt zal stoppen.