Quinty Trustfull kan terug naar Nederland: ‘Weer wat dichter bij jullie’

Begin april liet de presentatrice weten ‘ondergedoken’ te zitten in een appartement in Atlanta, de stad waar haar man Orlando (49) assistent-trainer is bij voetbalclub Atlanta United. De maatregelen waren zodanig aangescherpt, dat de twee zelfs enkele weken niet buiten de deur kwamen. ,,Wat hier nu gebeurt, is niet te bevatten. Dit gaat de geschiedenisboeken in, het is ongekend”, vertelde Trustfull.



Inmiddels is het weer toegestaan om te vliegen en dus besloot de brunette een ticket te boeken, zodat ze dit weekend weer terug naar Nederland kan vliegen. ,,De kogel is door de kerk. Als alles goed gaat, want ik vind het best wel spannend, ben ik dit weekend weer in Nederland. En kan ik dus ook in mei weer gezellig uitzendingen van Koffietijd gaan doen. Ben ik weer wat dichter bij jullie”, aldus Trustfull, die ontzettend uitkijkt naar haar thuiskomst.



Trustfull moet overigens nog wel twee weken in quarantaine na haar terugkeer. ,,Maar dat doe ik gezellig met mijn katten, helemaal prima. En mijn zoon en dochter zijn in Nederland, dus dat is heel fijn. Dus, ja, nieuws! Ik kom naar Nederland!”, sluit ze het videootje af.