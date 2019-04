Quote-baas Sander Schimmelpenninck presenteert nieuwe serie Dragon’s Den

Scarlett Johansson doodsbang bij au­to-achtervol­ging

17:13 Scarlett Johansson is maandagavond flink geschrokken. De 34-jarige actrice werd na de opnames van de talkshow Jimmy Kimmel Live in Los Angeles naar eigen zeggen op een gevaarlijke manier achtervolgd door paparazzi. Dat zegt de chef van het politiekorps in Los Angeles tegen omroep NBC.