R. Kelly betaalt alimentatieschuld van 62.000 dollar terug

Kelly betaalde zijn ex Drea om te voorkomen dat hij de gevangenis is moet. Het verzaken van het terugbetalen van alimentatie is namelijk een misdrijf in de staat Illinois. De zanger, die Drea maandelijks bijna 20.000 dollar moet betalen, is haar nog wel rente verschuldigd. Daarnaast wil zijn ex, met wie hij van 1996 tot en met 2009 getrouwd was en een 21-jarige dochter heeft, ook dat Kelly gaat bijdragen aan de studie van hun dochter. Of het maandbedrag van de zanger omhoog gaat, moet nog blijken. Kelly's belangenbehartiger heeft Drea's advocaat verzocht bewijs aan te leveren dat hun dochter inderdaad een studie volgt. De 62.000 dollar die Kelly nu moet betalen is de achterstallige alimentatie voor de maanden maart, april en mei.