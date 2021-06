R. Kelly ontslaat al zijn advocaten na een gigantische ruzie

Het botert niet zo tussen R. Kelly (54) en zijn advocaten. Eerder lieten twee van zijn advocaten al weten dat ze er genoeg van hadden en nu heeft de zanger de resterende twee raadsmannen zelf de deur gewezen. ,,Het is een schande dat advocaten hun eigen ego’s niet opzij kunnen zetten in het belang van hun cliënt”, klinkt het in een verklaring.

Steve Greenberg en Michael Leonard, de advocaten die op eigen houtje zijn vertrokken, leverden bij de rechter een statement in waarin staat dat ze niet meer wilden samenwerken met de overige raadsmannen van R. Kelly. Volgens het tweetal hadden ze ‘niet de vereiste ervaring of nodige skills’. Verder vonden ze het een schande dat de advocaten in kwestie hun ego’s niet opzij konden zetten in het belang van hun cliënt.

Nog steeds in de cel

Dat R. Kelly nu de overige twee advocaten uit zijn juridisch team zelf de deur gewezen heeft, bewijst dat hij het eens is met de verklaring van Greenberg en Leonard. Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. De zanger zit momenteel vast in Chicago, in afwachting van de behandeling van een andere zedenzaak. Daarnaast start er in augustus nog een proces tegen hem in de Amerikaanse staat New York. Beide zaken staan in het teken van seksuele en psychologische mishandeling van jonge vrouwen.

De aanklagers in New York beweren dat de onderneming van Kelly die officieel zijn muziek moest promoten, ook meisjes en vrouwen ronselde. Vervolgens vroeg hij aan de dames in kwestie bij hem in te trekken. Alleen mochten ze nadien zijn huis niet meer verlaten zonder toestemming. Daarnaast mochten ze ook geen contact meer hebben met hun vrienden of familie. Als ze dat toch deden, chanteerde de zanger hen met expliciet beeldmateriaal dat de zanger van en met hen opnam.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.