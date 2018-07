R. Kelly reageert zingend op beschuldigingen over sekssekte

Al jaren wordt Robert Kelly, zoals de muzikant voluit heet, in verband gebracht met wanpraktijken. Eerder dit jaar publiceerde Buzzfeed een verhaal over een sekssekte die Kelly zou hebben opgebouwd in zijn huizen in Atlanta en Chicago. De zanger zou daar meerdere vrouwen vasthouden en onder meer bepalen wat en wanneer ze eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen. Ook zou hij seks die hij met ze heeft filmen en hun mobiele telefoon hebben afgenomen. De 51-jarige muzikant, onder meer bekend van de hit I believe I can fly, is in het verleden vaker beschuldigd van seksueel wangedrag.