Rachel geeft huis make-over na rechtszaak en Flemming gilt het uit

Anouk over act Chef’ Special: ‘Ik vind het er echt idioot uitzien’

Anouk hield zich gisteravond aan tafel bij Renze Klamer niet in over de ondersteboven-act van Chef’ Special tijdens De Vrienden van Amstel Live. Ze vroeg zich af of ze dit nou ‘cool moest vinden of heel hard moest lachen'. Dappere pogingen van zanger Joshua Nolet wisten haar niet te overtuigen van het spectaculaire optreden.

8 januari