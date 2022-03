Rachel Hazes bevestigt liefde met zoenfoto, Instagram No Surrender-oprichter meteen ‘gehackt’

Begin dit jaar werd al bekend dat Hazes en Otto aan het daten waren . Toen vertelde de weduwe van André Hazes dat de twee ‘het gezellig hadden’. Later verschenen op het Instagram-account van Otto allemaal foto's met een andere vrouw. Tegenover Albert Verlinde ontkende Hazes toen dat er sprake was geweest van een relatie. Met de zoenfoto lijken de twee hun liefde nu alsnog te vieren. Ze delen allebei het kiekje dat gemaakt is bij de concerten van Holland Zingt Hazes, met een hartjesemoji. Echter verdween gisteravond die foto van het account van Otto en verschenen er plots allemaal hatelijke teksten over Hazes. Ook volgde er een boodschap van zijn ex-vriendin waarin ze de relatie tussen Hazes en Otto ontkende. Nog tijdens het concert nam de No Surrender-oprichter een filmpje op. Daarin sprak hij: ,,Dit slaat nergens op. Gracia heeft mijn account gehackt. Luister, mijn meisje is Rachel Hazes. Bij deze. Dit slaat nergens op. Bij deze, dit ben ik.” Het management van Hazes liet gisteravond in een statement aan Shownieuws weten: ,,Rachel heeft een gezellige avond met Klaas bij Holland Zingt Hazes, maar blijkbaar is zijn Instagram-account gehackt, met alle narigheid die daarbij hoort. Beiden waren zich hier tijdens Holland Zingt Hazes totaal niet van bewust.” Lees door onder de post

Rechtszaken

Otto kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws, vooral vanwege rechtszaken die tegen hem liepen. De oprichter van motorclub No surrender staat bekend als een gewelddadige beroepscrimineel en werd in 2018 nog veroordeeld tot zes jaar cel vanwege onder meer bedreiging, afpersing, zware mishandeling en witwassen van 1,3 miljoen euro.



Hij ging daarna in hoger beroep. In mei 2020 kwam hij op vrije voeten, nadat hij drie jaar en vier maanden in voorarrest had gezeten in afwachting van de afronding. Onder meer zijn gezondheid en het risico op besmetting met het coronavirus speelden daarbij een rol.



Aan zijn vrijlating was wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moest hij op afgesproken tijden thuis zijn en kreeg hij een enkelband. Er loopt momenteel nog altijd een aantal strafzaken tegen Otto.



Rachel was eerder tussen 1991 en zijn dood in 2004 getrouwd met André Hazes. Ze kregen samen kinderen Roxeanne en André.