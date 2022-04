Rachel Hazes over zelfmoordpoging: ‘Ik denk dat Dré dacht: wegblijven’

Rachel Hazes (52) vertelt in een interview met Nieuwe Revu openhartig over de zelfmoordpoging die ze vijf jaar geleden heeft gedaan. ,,Ik zeg je eerlijk: ik ben nu heel dankbaar voor het leven. Dat was toen best een serieus dingetje, het was geen aandacht vragen.”

Hazes is momenteel een boek aan het schrijven over haar leven, en daarin komt ook die donkere periode aan bod. Ze wil, zo zegt ze tegen het tijdschrift, graag uitleggen dat ‘een zelfmoordpoging niet altijd de beste beslissing is’. ,,Want het leven is namelijk wel heel mooi.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Daar dacht ze in 2017 anders over, toen de weduwe van volkszanger André Hazes een poging deed een eind aan haar leven te maken. Ze omschrijft het als ‘kortsluiting in je hoofd’. ,,Het emmertje zat vol. Er zat heel veel verdriet in. Heel veel onmacht. Heel veel strijd moeten leveren. Onbegrip. En ik had natuurlijk een moeizame relatie met mijn zoon André. Daar ging ik echt kapot aan.”

Ze had het weken van tevoren voorbereid. Schreef een afscheidsbrief, kocht een mes. Op haar pols zijn lange rood-witte littekens zien, zo beschrijft de interviewer. ,,Het was een behoorlijke jaap. Dat was geen aandacht vragen en ik was echt teleurgesteld dat het niet gelukt was. Ik was echt klaar met het leven hier beneden”, vertelt Rachel. ,,Ik wilde heel graag naar boven. Naar de mensen die boven zitten, van wie ik onwijs veel houd.” Ze doelt op André Hazes en haar moeder.

Niemand wist hoe slecht het ging

De poging mislukte. ,,Ik denk dat Dré dacht: wegblijven, ik wil jou helemaal nog niet boven hebben!” Hoewel de wond diep was, ging ze pas na een week of twee, drie naar het ziekenhuis, waar ze enige tijd werd opgenomen op de psychiatrische afdeling. Kort na de poging bedekte ze de wond: niemand wist hoe slecht het eigenlijk met haar ging. Inmiddels geniet ze weer volop van het leven. ,,Wat ik heb gehad in 2017, noem ik toch een beetje ziek zijn. Na mijn ziekte ben ik heel erg de kleine dingen gaan waarderen: een vogeltje dat fluit, het zonnetje dat schijnt.”

De Nieuwe Revu ligt vanaf vandaag in de winkel, met op de cover een foto van Rachel Hazes met haar nieuwe vriend Klaas Otto. De twee zijn inmiddels echter alweer uit elkaar.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: