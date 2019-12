Rachel Hazes reageert op breuk André en Monique: ‘Het is helemaal aan hem’

Terwijl kersverse torteltjes André Hazes (25) en Bridget Maasland (45) genieten van een romantisch weekend in liefdesstad Parijs, reageert Rachel Hazes (49) tegenover RTL Boulevard voor het eerst op de breuk tussen André en haar ex-schoondochter Monique (41). ,,Iedere dag bellen we met elkaar. We hebben de grootste gein samen.”

Jarenlang wisselden moeder en zoon geen woord met elkaar. Zelfs tijdens de Holland Zingt Hazes-concerten waar de familie compleet was, negeerden ze elkaar volledig. Ook zus Roxeanne is tot op de dag van vandaag uit de gratie bij haar broer. In december 2017 was er plots sprake van een verzoening tussen moeder en zoon. Eindelijk kon oma Rachel haar kleinzoon André junior in de armen sluiten. Langzaam groeiden André en Rachel weer naar elkaar toe.

‘Ik mis niks’

Inmiddels noemt Rachel het contact met haar zoon weer ‘als vanouds’. ,,Heerlijk. Gelukkig wel", zegt ze tegen RTL Boulevard. Over haar voormalige schoondochter is ze minder te spreken. Nooit heeft Rachel zich hierover in het openbaar uitgesproken. Tot vandaag. Op de vraag naar het contact met Monique zegt ze glimlachend maar kortaf dat er geen contact is tussen haar en Monique. ,,En voor de voor de rest zeg ik er niks over. Ik mis niks ook. (...) Het is allemaal de keuze van André en als hij 100 jaar met haar was geworden, dan was hij dat lekker geworden. Maar het is niet gelukt. Sorry, maar het is niet gelukt.”

Volledig scherm Rachel en André: ‘als vanouds‘. © Instagram André Hazes

Intussen vermaken André en Bridget zich opperbest in Parijs, waar ze sinds sinterklaasavond verblijven. Bridget post meerdere selfies op Instagram om te laten zien hoe gelukkig ze samen zijn. Mogelijk was het reisje naar Frankrijk de reden dat André al op 4 december Sinterklaas vierde. Dat deed hij bij zijn ex thuis. ,,Dit soort momenten doen je even alles ‘vergeten’. Die gelukkige gezichtjes en snel kloppende hartjes betekenen de wereld’’, schreef Monique over het ‘blije bekkie’ van haar zoon.

Kritiek

Dat er ook zwarte pieten op het feest aanwezig waren, viel niet bij iedereen in goede aarde. ,,Je weet dat je me vriendje bent. Maar deze foto met zwarte pieten kunnen echt niet meer man. Me maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Jammer Dré. Iedereen mag een andere mening hebben maar hoop dat je je ooit bewust wordt dat zwarte piet echt niet meer kan of zou mogen’’, bekritiseerde zangeres Glennis Grace de zanger.

Volledig scherm Bridget Maasland en Andre Hazes in Parijs. © Instagram bridgetmaasland

Na Parijs duikt André weer in de promotie van zijn kerstplaat Een Gouden Kerst. Eerste kerstdag viert hij met zijn zoontje, op tweede kerstdag schuift zijn liefje aan bij het kerstdiner van Rachel.