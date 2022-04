Rachel sneert naar ex en Natasja vindt troost na afscheid van hond

met video 2,2 miljoen kijkers zien ‘stotteren­de’ Ruud de Wild in The Passion, reacties vol lof

Ruim 2,2 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Ruud de Wild optrad als verteller in The Passion. Op sociale media namen toeschouwers het massaal op voor de dj, die zo nu en dan niet helemaal uit zijn woorden kwam. Wat volgde was kritiek, maar al snel dus ook lof. ‘Een verteller die zich kwetsbaar opstelt en foutjes durft te maken. Hoe mooi, tegenwoordig moet alles maar perfect zijn.’

15 april