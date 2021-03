Racoon: ‘De muziek komt uit onze donder, dat is belangrijk’

‘Buckingham Palace begint onderzoek naar pesterijen Meghan Markle’

15 maart Buckingham Palace schakelt naar verluidt onafhankelijke advocaten in om de vermeende pesterijen door Meghan te onderzoeken. Dat meldt The Sunday Times. Zeker twee medewerkers van het Britse koningshuis zouden in het verleden zijn ‘gepest en vernederd’ door de vrouw van prins Harry.