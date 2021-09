Racoon lanceert in oktober eerste Nederlandstalig album

Armin van Buuren en Davina Michelle brengen samen nieuw nummer uit

9 september Armin van Buuren en Davina Michelle , die in 2019 samen een megahit scoorden met Hoe Het Danst (met Marco Borsato), kregen afgelopen zondag het publiek van de F1 van Zandvoort op de banken met een onaangekondigd optreden. Dat smaakte overduidelijk naar meer, want het tweetal lanceerde vanmiddag live in de radiostudio van Qmusic hun gloednieuwe samenwerking: Hold On.