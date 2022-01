Radar Love geliefde soundtrack: ‘Kan het niet bijbenen, zie het wel op de jaarafrekening’

video Hilariteit om kunstgebit-scè­ne koningin Wilhelmina in De slimste mens

Nieuwsgierige kijkers bij De slimste mens zullen hun televisie vanavond, als dat mogelijk was, hebben teruggespoeld. Wat er aan de hand was? In de ronde van het collectieve geheugen, waarbij kandidaten een fragment krijgen voorgeschoteld en zij dan trefwoorden moeten noemen, zat een legendarische balkonscene van toenmalig koningin Wilhelmina. En dan in het bijzonder: haar losgeschoten kunstgebit.

