Radar overspoeld met reacties over kruidenmengsel Giel Beelen

Het consumentenprogramma Radar is overspoeld met reacties na een item in de uitzending van maandag over een kruidenmengsel dat dj Giel Beelen promoot. Shambala helpt degene die het drinkt naar eigen zeggen zijn of haar ‘innerlijke zelf te vinden’.

In Radar bekritiseerden voedselexperts het mengsel. Beelen zelf kwam ook aan het woord en kon niet duidelijk maken in welke verhouding de ingrediënten precies in het drankje zitten. Een farmacoloog spreekt van een ‘tikkende tijdbom’ omdat Shambala een serotonineshock zou kunnen veroorzaken.

,,Het aantal reacties dat we maandagavond en dinsdagochtend hebben gekregen is enorm”, aldus een woordvoerder van AVROTROS. ,,We hebben op het forum en per mail honderden reacties gehad. En veel berichten zijn tig keer geretweet.” Het programma riep ook mensen met slechte ervaringen met het middel op zich te melden: ,,We hebben al reacties op die oproep gehad. Maar we controleren alle verhalen uitgebreid voordat we daarmee naar buiten treden.”

Zusjes Van Lexmond

Radar kondigde het gesprek met Giel Beelen niet van tevoren aan. ,,Het is niet onze bedoeling om Giel Beelen zwart te maken. Ons programma wil vooral schadelijke gevolgen van producten aan de kaak stellen”, stelt de zegsman. ,,We merken wel dat dit soort onderwerpen erg leven momenteel.” Hij verwijst ook naar de affaire Van Lexmond. Rituals distantieerde zich vorige week van de maankalender die de twee uitgesproken antivaxers via het cosmeticaconcern aanbood.

Het programma komt in een volgende uitzending zeker terug op alle reacties, laat AVROTROS weten. BNNVARA, de omroep waarvoor Giel Beelen op dit moment werkt, laat weten niet te reageren op de ophef omdat zijn promotie van Shambala los staat van zijn radiowerk. Beelen zelf was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar, maar liet gisteren nog wel weten op Instagram dat hij nog steeds ‘supertrots is dat Shambala bij mij (en inmiddels vele anderen) zorgt voor een betere verbinding met mezelf’.

