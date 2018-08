Radio 1 stopt met aloude 'piep piep pieeeeeep'

,,We passen zo nu en dan de vormgeving aan van NPO Radio 1. Dit najaar vernieuwen we de vormgeving rond het hele uur en die zal inderdaad zonder de drie piepjes zijn'', aldus de NPO.

,,In deze tijd, met nauwkeurige horloges en mobiele telefoons waar de tijd ook op de seconde gelijk loopt, is dit exacte tijdsein niet echt meer nodig. Bovendien luistert een steeds groter wordende groep online of digitaal, waarbij soms vertraging in het signaal kan optreden en het tijdsein niet precies op het juiste moment is te horen. Maar ook de nieuwe vormgeving zullen luisteraars straks herkennen als een soort tijdsein.''