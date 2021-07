Radio 2 draait vandaag 777 liedjes voor Limburg

LIVE | 2 miljoen euro opgehaald voor Limburg, voorzitter veilig­heids­re­gio waarschuwt voor 'waterwap­pies’

14:58 Het dodental door het verwoestende noodweer in het westen van Europa is de 150 voorbij. Er kwamen in Duitsland zeker 133 mensen om het leven. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 24 slachtoffers. Naar verwachting lopen deze aantallen in beide landen op, vanwege de vele vermissingen. Langs de Maas in Nederland zijn meerdere zwakke plekken langs de dijk geconstateerd. Gevreesd wordt voor een dijkdoorbraak in Roermond bij de Willem-Alexanderhaven. Volg alle ontwikkelingen rondom het noodweer in Nederland, Duitsland en België in ons liveblog hieronder.